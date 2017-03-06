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13:05 (мск), источник: ТАСС

СК расследует убийство трех рабочих на пилораме в Новосибирской области

По данным следствия, к преступлению причастны коллеги потерпевших.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Тела трех рабочих обнаружены в воскресенье на пилораме в поселке Сузун Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

«5 марта в дневное время в производственном помещении одной из пилорам, расположенной в поселке Сузун, были обнаружены тела трех мужчин с множественными рублеными ранами головы. Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство двух и более лиц», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, жертвами являются трое рабочих пилорамы — мужчины 1982,1987 и 1994 годов рождения. Следователи и сотрудники УМВД установили, что к преступлению причастны коллеги потерпевших, ранее судимые мужчины 27 и 33 лет. Подозреваемые были задержаны.

По версии следствия, в ночь на 5 марта между мужчинами после совместного распития спиртного произошел конфликт — один из участников компании оскорбил другого. Затем один из злоумышленников взял топор и несколько раз ударил своего обидчика по голове. Чтобы устранить свидетелей, он ударил топором второго потерпевшего, его товарищ убил третьего. Трое мужчин скончались на месте.

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