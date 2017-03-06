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19:02 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге водитель украл с АЗС плюшевого медведя

Мужчина незаметно взял игрушку и пронес ее в автомобиль.

Источник: РИА "Новости"

В Приморском районе неизвестный мужчина обворовал автозаправку, сообщает «Водитель Петербурга». Инцидент произошел около 16.33 5 марта на АЗС Shell, расположенной в доме № 88 по Парашютной улице.

На АЗС приехала черная иномарка BMW X5. Из него вышел мужчина, который заправил свой автомобиль бензином на сумму 2 тысячи рублей, купил в мини-маркете сигареты, рассчитался за все и уехал. Позже сотрудники автозаправки обнаружили пропажу большого плюшевого медведя белого цвета стоимостью 1800 рублей.

Согласно записям с камеры видеонаблюдения, медведя похитил именно мужчина из BMW. Он незаметно взял игрушку с полки и сел с ней на заднее сиденье иномарки. За рулем автомобиля в это время находилась женщина 25−30 лет на вид.

Полиция установила, что иномарка оформлена на имя уже умершей женщины 1953 года рождения. Карточка, по которой производился расчет, принадлежит 41-летнему петербуржцу. Похитителя медведей разыскивают.

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