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12:08 (мск), источник: Вести Иркутск

Опять инфекция? В Черемховском психоневрологическом интернате для детей, похоже, снова нашли сальмонеллёз

Смертельно опасную инфекцию — сальмонеллёз, а ещё норовирус вновь обнаружили в печально известном Черемховском интернате для детей.

Источник: Вести Иркутск

Об этом стало известно из неофициальных источников. Информацию в министерстве соцразвития программе «Вести-Иркутск» не подтвердили, но и не опровергли. Несколько месяцев интернат был закрыт на профилактику, после того как летом 2016 года от острой кишечной инфекции там погибли четыре девочки. Вновь открылся интернат в понедельник, 27 февраля, и в тот же день в Иркутск доставили 20 проб. В шести выявили сальмонеллёз, в двух — норовирус. В иркутскую лабораторию привезли еще 95 проб. По предварительной версии, источник инфекции не персонал учреждения, а кто-то из воспитанников.

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