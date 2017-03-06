В Омске ночью сгорел припаркованный «Хаммер»

По информации регионального ГУ МЧС, на место происшествия прибыли две пожарных машины и восемь человек, но к тому времени «Хаммер» уже был полностью охвачен огнем.

Дорогостоящий автомобиль не подлежит восстановлению. Причина возгорания устанавливается.