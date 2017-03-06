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11:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские спасатели эвакуировали восемь человек из горящего здания

Пожар произошел на улице Дружинников.

Спасатели из-за пожара эвакуировали восемь человек со второго этажа дома № 20 на улице Дружинников в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в понедельник, 6 марта. Огонь тушили 10 пожарных расчетов.

Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в 9:22. Его ликвидировали к 9:50. В здании 50×150 м сгорели деревянные поддоны на площади 40 кв. м. Люди не пострадали. Причина ЧП устанавливается.

В доме № 20 по улице Дружинников находится НПО «Нефтегаздеталь». Компания занимается проектированием и изготовлением оборудования для добычи нефти и газа. На предприятии работает более 300 человек.

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