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11:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Судьи сами приедут в больницу к Филину — виновнику ДТП со скорой, в котором погибли три человека

Уголовное дело о резонансном ДТП с машиной скорой помощи в Челябинске, в котором по вине 27-летнего Александра Филина погибли три человека, будет рассмотрено в общем порядке. Первое судебное заседание состоится 6 марта в больнице.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Курчатовского районного суда Челябинска Наталья Наумова, состояние здоровья обвиняемого, который в настоящее время находится в лечебном учреждении ГУФСИН на территории ИК-2, оценивается как стабильно тяжелое. В связи с этим его невозможно доставить в суд. Кроме того, нельзя организовать видеоконференцсвязь. Поэтому заседание будут проходить в тюремной больнице.

Наталья Наумова также уточнила, что Филин просил рассмотреть его дело в особом порядке. Но одна из потерпевших возражала против этого. Суд принял решение о рассмотрении уголовного дела в общем порядке.

Кроме того, по решению суда для Филина продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на 6 месяцев — до 23 июля 2017 года.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», жуткая авария произошла восьмого октября 2016 года в шесть часов утра. Александр Филин, управлявший автомобилем «Хонда Цивик» в состоянии алкогольного опьянения, протаранил машину скорой помощи, в которой везли маму с 10-месячным малышом. В результате «скорая», получив удар, врезалась в опору электропередач, переломив ее пополам.

В результате ДТП погибли трое: годовалый ребенок, 60-летний водитель скорой Сергей Федерягин, 26-летний фельдшер Владислав Исламов. Кроме того, в аварии получили травмы 23-летняя мама ребенка и 22-летний фельдшер Лиза Гроза. Виновник аварии также получил многочисленные ранения.

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