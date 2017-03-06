Парня, сбившего под Омском трёх пешеходов, посадили на три года

Азовский районный суд признал 22-летнего Владимира Чикина виновным в смертельном ДТП. Как сообщает прокуратура Омской области, Чикин признал свою вину в полном объёме.

Авария произошла в полночь с 1 на 2 июля 2016 года. Владимир Чикин на автомобиле «ВАЗ-21074» ехал по улице Школьной в селе Берёзовка. В дороге молодой человек превысил скорость и ненадолго отвлёкся — потянулся к автомагнитоле. Этих секунд хватило, чтобы машину вынесло на встречную полосу, где она сбила трёх переходящих дорогу не по «зебре» пешеходов. Один из них, 38-летний мужчина, погиб на месте. Два других получили травмы средней тяжести.