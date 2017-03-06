С продавцами подснежников начала бороться полиция Краснодарского края

В Мостовском районе полицейские в марте начали рейд по местам продажи краснокнижных растений. Очередная проверка прошла в станице Ярославской. Чаще всего первоцветами торгуют пожилые люди, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

Инспекторы ДПС останавливают автомобили для проверки. Участковые обследуют придорожные ярмарки. Чаще всего нарушители торгуют с самодельных прилавков на обочинах. Стражи порядка оформляют штраф и просят убрать импровизированную витрину.

«Сегодня был проведен уже пятый рейд в этом году, в ходе которого была выявлена одна нарушительница. Пожилая женщина пояснила, что собрала цветы в лесу с целью продажи, чтобы обеспечить себе пропитание», — сообщила специалист направления по связям со СМИ отдела МВД РФ по Мостовскому району Диана Надзирова.

Под защитой закона — кавказские цикламены и подснежники. Продавцам грозит штраф до 5 тыс. рублей.