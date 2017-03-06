Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Специалисты предложили есть в два раза больше овощей и фруктов
Одежда жены принца Британии, вызвавшая бурное обсуждение (фото)
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Новое оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12:43 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

С продавцами подснежников начала бороться полиция Краснодарского края

Краснодар, 6 марта, KrasnodarMedia. На Кубани полиция начала борьбу с продавцами первоцветов.

В Мостовском районе полицейские в марте начали рейд по местам продажи краснокнижных растений. Очередная проверка прошла в станице Ярославской. Чаще всего первоцветами торгуют пожилые люди, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

Инспекторы ДПС останавливают автомобили для проверки. Участковые обследуют придорожные ярмарки. Чаще всего нарушители торгуют с самодельных прилавков на обочинах. Стражи порядка оформляют штраф и просят убрать импровизированную витрину.

«Сегодня был проведен уже пятый рейд в этом году, в ходе которого была выявлена одна нарушительница. Пожилая женщина пояснила, что собрала цветы в лесу с целью продажи, чтобы обеспечить себе пропитание», — сообщила специалист направления по связям со СМИ отдела МВД РФ по Мостовскому району Диана Надзирова.

Под защитой закона — кавказские цикламены и подснежники. Продавцам грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Анкаре арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
Песков прокомментировал отмену приговора Чудновец
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
«Тотальный диктант» напишут в пути пассажиры 10 авиарейсов
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь