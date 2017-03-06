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11:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми рухнул недостроенный торговый павильон

Пострадавших нет.

В выходные в Перми обвалилась крыша у недостроенного торгового павильона на улице Давыдова. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, конструкция не выдержала мокрого снега.

«Всю зиму гастролёры строили каркасный торговый павильон на перекрёстке улиц Мира и Давыдова. Хорошо, что не успели открыться», — сообщает автор фото в социальных сетях. Пострадавших при обрушении крыши нет.

В комментариях пермяки пишут, что за месяц, что стоит павильон, владельцы ни разу не убирали снег с крыши.

«Я видел, как его строили. Каркас вполне нормальный для такого павильона, просто надо было чуть уклон сильнее сделать — зима в этом году многоснежная», — поделился мнением один из пользователей.

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