В Перми рухнул недостроенный торговый павильон
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
В выходные в Перми обвалилась крыша у недостроенного торгового павильона на улице Давыдова. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, конструкция не выдержала мокрого снега.
«Всю зиму гастролёры строили каркасный торговый павильон на перекрёстке улиц Мира и Давыдова. Хорошо, что не успели открыться», — сообщает автор фото в социальных сетях. Пострадавших при обрушении крыши нет.
В комментариях пермяки пишут, что за месяц, что стоит павильон, владельцы ни разу не убирали снег с крыши.
«Я видел, как его строили. Каркас вполне нормальный для такого павильона, просто надо было чуть уклон сильнее сделать — зима в этом году многоснежная», — поделился мнением один из пользователей.