В Перми рухнул недостроенный торговый павильон

В выходные в Перми обвалилась крыша у недостроенного торгового павильона на улице Давыдова. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, конструкция не выдержала мокрого снега.

«Всю зиму гастролёры строили каркасный торговый павильон на перекрёстке улиц Мира и Давыдова. Хорошо, что не успели открыться», — сообщает автор фото в социальных сетях. Пострадавших при обрушении крыши нет.