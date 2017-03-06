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11:56 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Задержанный в Уфе мужчина признался в нападении на 11-летнюю школьницу

Задержанный в Уфе мужчина признался в нападении на 11-летнюю школьницу. Как стало известно «Вестям», около двух недель назад мужчина вышел на свободу из мест заключения.

\Мужчина, задержанный в минувшую пятницу, признался в нападении на 11-летнюю школьницу. Напомним, ЧП произошло в подъезде одного из домов по улице Рабкоров, мужчина похитил у девочки сережки.

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, мужчина освободился из мест лишения свободы в середине февраля. Там он пробыл два года. Как выяснилось, в тот же день подозреваемый напал в подъезде на 18-летнюю студентку и отобрал у нее деньги.

Сейчас по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Как сообщали в пресс-службе МВД по РБ, грабеж был совершен около 20.30 на территории Советского района, в ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен в отдел внутренних дел.

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