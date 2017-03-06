Задержанный в Уфе мужчина признался в нападении на 11-летнюю школьницу

\Мужчина, задержанный в минувшую пятницу, признался в нападении на 11-летнюю школьницу. Напомним, ЧП произошло в подъезде одного из домов по улице Рабкоров, мужчина похитил у девочки сережки.

Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, мужчина освободился из мест лишения свободы в середине февраля. Там он пробыл два года. Как выяснилось, в тот же день подозреваемый напал в подъезде на 18-летнюю студентку и отобрал у нее деньги.