В Пулково проверяют пассажира, заявившего о СВУ в багаже

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел в петербургском аэропорту около 11 утра во время прохождения пассажирами первичного досмотра. Сейчас вещи заявившего о СВУ человека оцеплены и проверяются. Эвакуация не проводилась. Аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, что за ложное сообщение о заминировании может грозить до 3 лет реального срока.