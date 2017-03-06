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12:54 (мск), источник: Фонтанка

В Пулково проверяют пассажира, заявившего о СВУ в багаже

Транспортная полиция проверяет пассажира, заявившего о взрывном устройстве в багаже.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел в петербургском аэропорту около 11 утра во время прохождения пассажирами первичного досмотра. Сейчас вещи заявившего о СВУ человека оцеплены и проверяются. Эвакуация не проводилась. Аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, что за ложное сообщение о заминировании может грозить до 3 лет реального срока.

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