В Волгограде ночью разбились два мотоциклиста

ДТП произошло 5 марта в 23.10 в Тракторозаводском районе Волгограда. 27-летний водитель мотоцикла «Сузуки» ехал по ул. Тракторостроителей в сторону ул. Тарифной, не справился с управлением — мотоцикл перевернулся.

В результате опрокидывания транспортного средства травмы получили два человека — водитель и его 27-летний пассажир. Молодые люди были госпитализированы. В момент аварии оба находились в мотошлемах.