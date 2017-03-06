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13:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Приангарья получили 35 лет «строгача» на троих за похищение и убийство человека

Преступление произошло три года назад.

Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Евгения Б., Владимира Ф. по факту похищения и убийства человека. Злоумышленники получили 35 лет лишения свободы на троих с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Преступление произошло в феврале 2014 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приангарья.

Судом установлено, что в феврале 2014 года подсудимые с целью заставить потерпевшего реализовывать в Нижнеудинске наркотики и получив отказ, похитили его, связали и в багажнике автомобиля вывезли на реку Уда.

«Осужденные, пропилив во льду бензопилой полынью, несколько раз окунули потерпевшего головой в воду, требуя согласия на распространение наркотиков, а затем утопили его», — говорится в сообщении ведомства.

Суд приговорил Евгения Б. к 15 годам 6 месяцам лишения свободы, Дмитрия Г. к 12 годам 10 месяцам лишения свободы, Владимира Ф. к 6 годам 9 месяцам лишения свободы за похищение человека. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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