В Челябинске пропала автоледи на Mercedes
Дома ее ждут двое детей.
Дома ее ждут двое детей.
В Челябинске пропала 31-летняя Евгения Мурдасова. 5 марта 2017 года после ссоры с супругом она села в свой
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Следует напомнить, что 26 февраля в Екатеринбурге пропала 39-летняя женщина. Спустя три дня ее нашли зарезанной в Железнодорожном районе. Родственники считают, что убийца мог позариться на дорогой Audi Q5, который женщина пыталась продать. У погибшей осталась 7-летняя дочь.