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12:42 (мск), источник: Om1.ru

На севере Омской области замерз 25-летний парень, не дойдя несколько метров до дома

Несмотря на то что в регионе установилась оттепель и температура не опускается ниже -10 °C, жители региона продолжают замерзать.

Последний такой случай произошел в поселке Междуречье Тарского района. В минувшую субботу, 3 марта, там погиб 25-летний местный житель. Его тело было обнаружено односельчанами в нескольких метрах от дома.

Как выяснилось, накануне гибели парень перебрал со спиртным. В состоянии сильного алкогольного опьянения он возвращался домой, но до места так и не дошел, упав в сугроб, где наутро его и нашли соседи.

По некоторым данным, причиной смерти парня стало общее переохлаждение организма. По одной из версий, он направлялся домой, но упал, а подняться уже не смог. По факту смерти молодого сельчанина проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

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