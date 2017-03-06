На севере Омской области замерз 25-летний парень, не дойдя несколько метров до дома

Последний такой случай произошел в поселке Междуречье Тарского района. В минувшую субботу, 3 марта, там погиб 25-летний местный житель. Его тело было обнаружено односельчанами в нескольких метрах от дома.

Как выяснилось, накануне гибели парень перебрал со спиртным. В состоянии сильного алкогольного опьянения он возвращался домой, но до места так и не дошел, упав в сугроб, где наутро его и нашли соседи.

По некоторым данным, причиной смерти парня стало общее переохлаждение организма. По одной из версий, он направлялся домой, но упал, а подняться уже не смог. По факту смерти молодого сельчанина проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.