В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
В одном из ювелирных магазинов Мелеуза накануне произошло крупное ограбление.
В одном из ювелирных магазинов Мелеуза накануне произошло крупное ограбление.
Злоумышленник, угрожая продавцу расправой, вынес ювелирную продукцию на сумму около 10 млн рублей, стало известно ProUfu.ru.
В распоряжении ProUfu.ru появились эксклюзивные видео момента происшествия. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Расследованием ЧП занимаются сотрудники МВД по РБ.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. Разбой», — сообщили нам в