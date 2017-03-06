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12:25 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей

В одном из ювелирных магазинов Мелеуза накануне произошло крупное ограбление.

Источник: Proufu.ru

Злоумышленник, угрожая продавцу расправой, вынес ювелирную продукцию на сумму около 10 млн рублей, стало известно ProUfu.ru.

В распоряжении ProUfu.ru появились эксклюзивные видео момента происшествия. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Расследованием ЧП занимаются сотрудники МВД по РБ.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. Разбой», — сообщили нам в пресс-службе ведомства. Сотрудники магазина от комментариев отказались.

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