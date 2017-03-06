Житель Воронежской области зарубил топором мать

Кантемировский райсуд взял под стражу 40-летнего жителя райцентра, подозреваемого в убийстве матери, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе суда в понедельник, 6 марта. Словесная перепалка между мужчиной и пенсионеркой произошла в пятницу, 3 марта.

Как рассказали в райсуде, нетрезвый мужчина не смог доказать свою правоту, подошел к кровати, где лежала мать, и несколько раз ударил ее по голове обухом топора. Пенсионерка сползла с кровати, встала на четвереньки и поползла в сторону кухни. Кантемировец подошел к матери сзади и несколько раз ударил ее острием топора по голове. Женщина скончалась от травм на месте происшествия.

В отношении кантемировца возбудили уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.