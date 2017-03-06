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12:58 (мск), источник: 365info.kz

Фанаты «Кайрата» и «Актобе» устроили массовую драку в Алматы

В Сети появилась видеозапись групповой драки между футбольными болельщиками после матча за Суперкубок Казахстана.

Источник: 365info.kz

Съемки драки появились на странице объединения фанатов «Кайрата».

Группировка, известная под названием «51-Сектор», уже не раз отмечалась конфликтами и потасовками с болельщиками других команд.

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Судя по кадрам, драка была спланирована и организована: сначала оппоненты встретились «стенка на стенку», затем завязались одиночные поединки. По завершении конфликта победители — алматинские фанаты, — помогли соперникам подняться и покинуть поле боя.

В соцсетях болельщики пишут, что в драке участвовали 52 человека — по 26 бойцов с каждой стороны.

Предположительное место действия — озеро Сайран.

4 марта в Алматы состоялся матч за Суперкубок Казахстана. «Кайрат» одержал победу над «Астаной» со счетом 2:0.

В ближайшей игре чемпионата республики, которая пройдет 8 марта в Алматы, игроки «Кайрата» встретятся с «Актобе».

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