Фанаты «Кайрата» и «Актобе» устроили массовую драку в Алматы

Группировка, известная под названием «51-Сектор», уже не раз отмечалась конфликтами и потасовками с болельщиками других команд.

Взрыв прогремел на остановке в Экибастузе

Судя по кадрам, драка была спланирована и организована: сначала оппоненты встретились «стенка на стенку», затем завязались одиночные поединки. По завершении конфликта победители — алматинские фанаты, — помогли соперникам подняться и покинуть поле боя.

В соцсетях болельщики пишут, что в драке участвовали 52 человека — по 26 бойцов с каждой стороны.



Предположительное место действия — озеро Сайран.

4 марта в Алматы состоялся матч за Суперкубок Казахстана. «Кайрат» одержал победу над «Астаной» со счетом 2:0.

В ближайшей игре чемпионата республики, которая пройдет 8 марта в Алматы, игроки «Кайрата» встретятся с «Актобе».