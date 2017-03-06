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12:47 (мск), источник: Nakanune.ru

При строительстве газопровода на Среднем Урале похищены бюджетные миллионы: возбуждено уголовное дело

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве газопровода и газораспределительной станции в поселке Калачик Верхотурского района.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что ГУП «Газовые сети» был заключен контракт на выполнение работ по строительству газопровода с ООО «УралСетьСтрой» общей стоимостью 7 млн руб., при этом фактически работы были выполнены «Газовыми сетями» самостоятельно.

Как выяснили в надзорном ведомстве, руководство «УралСетьСтрой», достоверно зная об этом, предоставило документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении работ, после чего в адрес компании по контракту было перечислено 6,8 млн руб.

По итогам проверки два должностных лица ГУП «Газовые сети» привлечены к дисциплинарной ответственности, кроме того, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Проводится расследование.

Как добавили в прокуратуре, ране были выявлены существенные нарушения при газификации данного села: фактически, речь идет о провале программы газификации.

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