Пожилую омичку на 200 тысяч обманула лже-сотрудница банка
Управление МВД России по Омской области предупреждает омичей о фактах мошенничеств под предлогом
Управление МВД России по Омской области предупреждает омичей о фактах мошенничеств под предлогом
В омскую полицию обратилась очередная жертва
69-летняя омичка рассказала в полиции, что у нее с карты украли 199 050 рублей. Пенсионерка пояснила следователю: ей на мобильный позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка. «Служащая» предложила пожилой омичке за длительное использование накопительных вкладов получить значительную компенсацию. Для этого пенсионерку попросили внести незначительную сумму денег и не отключать телефон. Мошенница велела старушке внести через банкомат деньги, а затем сообщить
Вскоре пожилая дама обнаружила, что с ее карты пропали все средства, и поспешила в полицию.
Правоохранителям удалось установить, что звонки поступали из Москвы. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В настоящее время мошенников активно разыскивают.