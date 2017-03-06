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12:45 (мск), источник: Om1.ru

Пожилую омичку на 200 тысяч обманула лже-сотрудница банка

Управление МВД России по Омской области предупреждает омичей о фактах мошенничеств под предлогом каких-либо компенсаций.

В омскую полицию обратилась очередная жертва интернет-мошенников. Пожилая женщина лишилась крупной суммы денег.

69-летняя омичка рассказала в полиции, что у нее с карты украли 199 050 рублей. Пенсионерка пояснила следователю: ей на мобильный позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка. «Служащая» предложила пожилой омичке за длительное использование накопительных вкладов получить значительную компенсацию. Для этого пенсионерку попросили внести незначительную сумму денег и не отключать телефон. Мошенница велела старушке внести через банкомат деньги, а затем сообщить смс-пароли, поступившие на номер телефона.

Вскоре пожилая дама обнаружила, что с ее карты пропали все средства, и поспешила в полицию.

Правоохранителям удалось установить, что звонки поступали из Москвы. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В настоящее время мошенников активно разыскивают.

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