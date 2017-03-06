Защищая годовалого сына, житель Волгограда схватился за пистолет

В ответ 39-летний отец применил травматический пистолет, выстрелив в воздух и один раз в обидчика. Об этом 6 марта сообщили ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По сведениям полицейских, в настоящее время по факту стрельбы из травматического оружия ведется проверка.

К настоящему моменту установлено, что конфликт произошел у продуктового магазина, расположенного на улице Павлова в Тракторозаводском районе. Непосредственно в торговой точке между применившим оружие и 48-летним местным жителем возникла перепалка. Последний попытался палкой нанести удары оппоненту и по детской коляске. В целях самообороны 39-летний волгоградец был вынужден применить травматический пистолет «ИЖ» и произвел два выстрела.