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13:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Защищая годовалого сына, житель Волгограда схватился за пистолет

В ходе инцидента, произошедшего в субботу, 4 марта, в Тракторозаводском районе Волгограда, 48-летний мужчина пытался нанести удары палкой по коляске, в которой лежал ребенок.

В ответ 39-летний отец применил травматический пистолет, выстрелив в воздух и один раз в обидчика. Об этом 6 марта сообщили ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По сведениям полицейских, в настоящее время по факту стрельбы из травматического оружия ведется проверка.

К настоящему моменту установлено, что конфликт произошел у продуктового магазина, расположенного на улице Павлова в Тракторозаводском районе. Непосредственно в торговой точке между применившим оружие и 48-летним местным жителем возникла перепалка. Последний попытался палкой нанести удары оппоненту и по детской коляске. В целях самообороны 39-летний волгоградец был вынужден применить травматический пистолет «ИЖ» и произвел два выстрела.

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