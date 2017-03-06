Говоривший по телефону водитель пересек 3 полосы и спровоцировал ДТП
Разговаривавший по телефону и нарушивший ПДД водитель спровоцировал ДТП на улице Гагарина областного центра.
Разговаривавший по телефону и нарушивший ПДД водитель спровоцировал ДТП на улице Гагарина областного центра.
Видеозапись инцидента в понедельник выложили на официальной страничке «Безопасного города» в социальной сети «ВКонтакте».
«Не убедившись в безопасности маневра, водитель “Рено” выехал на проезжую часть. При этом он пересек сразу три полосы движения, чем спровоцировал инцидент. На кадрах видно, что водитель “Мерседеса” в момент столкновения разговаривал по телефону», — отмечается в сообщении «Безопасного города».