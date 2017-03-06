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14:04 (мск), источник: Volga News

Мужчина судится с гостиницей из-за падения на льду

В производстве суда Железнодорожного района Самары находится гражданское дело по иску гражданина Дунькова к ООО «Гостиница «Ночлег 63».

Как сообщила Волга Ньюс председатель райсуда Людмила Колесникова, суть иска в следующем.

Дуньков некоторое время проживал в «Ночлеге 63». В декабре 2016 г. мужчина, подскользнувшись на отмостке гостиницы и получив вред здоровью, был вынужден находиться на стационарном лечении. После возвращения с лечения, представители гостиницы отказали постояльцу в проживании.

В связи с этим истец просит суд обязать сотрудников гостиницы заключить с ним договор на проживание на месячный срок, а также взыскать с гостиницы убытки, связанные с пропуском работы из-за вынужденного лечения, расходы на оплату юридических услуг и компенсацию морального вреда.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 15 марта.

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