Мужчина судится с гостиницей из-за падения на льду
В производстве суда Железнодорожного района Самары находится гражданское дело по иску гражданина Дунькова к ООО «Гостиница «Ночлег 63».
В производстве суда Железнодорожного района Самары находится гражданское дело по иску гражданина Дунькова к ООО «Гостиница «Ночлег 63».
Как сообщила Волга Ньюс председатель райсуда Людмила Колесникова, суть иска в следующем.
Дуньков некоторое время проживал в «Ночлеге 63». В декабре 2016 г. мужчина, подскользнувшись на отмостке гостиницы и получив вред здоровью, был вынужден находиться на стационарном лечении. После возвращения с лечения, представители гостиницы отказали постояльцу в проживании.
В связи с этим истец просит суд обязать сотрудников гостиницы заключить с ним договор на проживание на месячный срок, а также взыскать с гостиницы убытки, связанные с пропуском работы
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 15 марта.