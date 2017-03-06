Сайт Минобразования РК подвергся хакерской атаке из-за рубежа
В МОН РК считают, что таким образом происходит намеренная дискредитация государственной системы образования.
В МОН РК считают, что таким образом происходит намеренная дискредитация государственной системы образования.
АСТАНА, 6 мар — Sputnik. Сайт МОН РК подвергся
«В ночь с субботы 5 марта на воскресенье была произведена
По словам
В ходе брифинга Суханбердиева отметила, что МОН РК обратилось в соответствующие органы для принятия мер.
Ранее, 30 января сообщалось, что хакеры взломали сайты 21 государственного ресурса. Министерство информации и коммуникаций заявило, что это стало возможными
Глава Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) Олжас Сатиев в свою очередь отметил, что ответственность за взлом 21 казахстанского госсайта лежит также и на техслужбе министерства информации и коммуникаций.