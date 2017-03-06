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13:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сайт Минобразования РК подвергся хакерской атаке из-за рубежа

В МОН РК считают, что таким образом происходит намеренная дискредитация государственной системы образования.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 6 мар — Sputnik. Сайт МОН РК подвергся DDOS-атаке с зарубежных сайтов, сообщила вице-министр образования и науки Эльмира Сухенбердиева.

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«В ночь с субботы 5 марта на воскресенье была произведена DDOS-атака на сайт министерства. К обеду следующего дня работа сайта была восстановлена. По предварительным сведениям, атака произведена с зарубежных серверов», — сказала Суханбердиева на брифинге в службе центральных коммуникаций.

По словам вице-министра, данная атака на сайт вместе с резко участившимися случаями провокаций, распространением лживых документов в социальных сетях и отдельных СМИ демонстрирует спланированность по дискредитации государственной программы развития образования и науки.

В ходе брифинга Суханбердиева отметила, что МОН РК обратилось в соответствующие органы для принятия мер.

Ранее, 30 января сообщалось, что хакеры взломали сайты 21 государственного ресурса. Министерство информации и коммуникаций заявило, что это стало возможными из-за того, что владельцы интернет-ресурсов не следили за обеспечением защиты сайтов, своевременным обнаружением попыток взлома, а также заключали договора на сопровождение интернет-ресурсов с недобросовестными поставщиками.

Глава Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) Олжас Сатиев в свою очередь отметил, что ответственность за взлом 21 казахстанского госсайта лежит также и на техслужбе министерства информации и коммуникаций.

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