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12:58 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге обстреляли «Volkswagen Tiguan», за рулем которого была девушка

На улице Электриков неизвестные обстреляли автомобиль «Volkswagen Tiguan». Девушка за рулем не пострадала.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Сообщение о случившемся поступило в отдел полиции № 14. Сейчас проводится проверка. На место выезжали сотрудники подразделения и провели осмотр машины. Предварительно установлено, что стреляли из пневматического пистолета. Сотрудники полиции ищут всех возможных свидетелей происшествия и причастных лиц», — рассказали в пресс-службе.

По неподтвержденным данным, стреляли из дома по улице Электриков. У автомобиля разбиты стекла.

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