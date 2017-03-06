В Екатеринбурге обстреляли «Volkswagen Tiguan», за рулем которого была девушка

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Сообщение о случившемся поступило в отдел полиции № 14. Сейчас проводится проверка. На место выезжали сотрудники подразделения и провели осмотр машины. Предварительно установлено, что стреляли из пневматического пистолета. Сотрудники полиции ищут всех возможных свидетелей происшествия и причастных лиц», — рассказали в пресс-службе.

По неподтвержденным данным, стреляли из дома по улице Электриков. У автомобиля разбиты стекла.