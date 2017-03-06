В Екатеринбурге обстреляли «Volkswagen Tiguan», за рулем которого была девушка
На улице Электриков неизвестные обстреляли автомобиль «Volkswagen Tiguan». Девушка за рулем не пострадала.
На улице Электриков неизвестные обстреляли автомобиль «Volkswagen Tiguan». Девушка за рулем не пострадала.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«Сообщение о случившемся поступило в отдел полиции № 14. Сейчас проводится проверка. На место выезжали сотрудники подразделения и провели осмотр машины. Предварительно установлено, что стреляли из пневматического пистолета. Сотрудники полиции ищут всех возможных свидетелей происшествия и причастных лиц», — рассказали в
По неподтвержденным данным, стреляли из дома по улице Электриков. У автомобиля разбиты стекла.