Суд отправил директора УК под домашний арест после падения льда на 6 воронежцев
Меру пресечения для Андрея Петренко избрали на 2 месяца.
Меру пресечения для Андрея Петренко избрали на 2 месяца.
Ленинский райсуд Воронежа отправил под домашний арест директора управляющей компании Ленинского района Андрея Петренко. Соответствующее постановление вынесли в пятницу, 3 марта. Меру пресечения для Андрея Петренко избрали до 30 апреля 2017 года, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Ранее следователи возбудили пять уголовных дел в отношении директора УК Ленинского района. Поводом стали случаи падения наледи и снега на людей.
По данным правоохранителей, от падения глыб льда в
Пять уголовных дел возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Дела соединили в одно производство с уголовным делом, возбужденным ранее по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека). Тогда наледь травмировала 48-летнего прохожего у дома № 41 по улице Кольцовская.
В управляющей компании прошли обыски, следователи изъяли необходимые документы. Правоохранители опросили пострадавших. После лечения они пройдут
Контекст С 16 по 26 февраля в результате падения сосулек пострадали 11 горожан. Следователи возбудили уголовное дело после того как в Советском районе козырек подъезда под тяжестью снега обрушился на пенсионерку. Следующее уголовное дело возбудили после падения льда на 48-летнего прохожего. По данным департамента здравоохранения, с 16 по 26 февраля в результате падения сосулек, наледи и снега пострадали 11 воронежцев. Кроме того, упавшие ледяные глыбы повредили несколько машин. Один из автовладельцев заявил о намерении судиться с УК Ленинского района. Губернатор Алексей Гордеев раскритиковал работу коммунальщиков и управляющих компаний. Ситуация с плохой очисткой крыш от наледи стала поводом для отставки руководителя управления