Суд отправил директора УК под домашний арест после падения льда на 6 воронежцев

Ленинский райсуд Воронежа отправил под домашний арест директора управляющей компании Ленинского района Андрея Петренко. Соответствующее постановление вынесли в пятницу, 3 марта. Меру пресечения для Андрея Петренко избрали до 30 апреля 2017 года, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе суда в понедельник, 6 марта.

Ранее следователи возбудили пять уголовных дел в отношении директора УК Ленинского района. Поводом стали случаи падения наледи и снега на людей.

По данным правоохранителей, от падения глыб льда в январе-феврале 2017 года пострадали шесть человек. Наледь обрушилась с крыш домов № 41 и 54 на улице Кольцовская, № 1 на улице Моисеева, № 42 на улице 9 Января и № 61 на улице 20-летия Октября в Ленинском районе. Пострадавшие попали в больницы. За очистку крыш от снега и наледи отвечало АО «Управляющая компания Ленинского района». Проверка установила, что УК некачественно выполнила свою работу.

Пять уголовных дел возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Дела соединили в одно производство с уголовным делом, возбужденным ранее по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека). Тогда наледь травмировала 48-летнего прохожего у дома № 41 по улице Кольцовская.

В управляющей компании прошли обыски, следователи изъяли необходимые документы. Правоохранители опросили пострадавших. После лечения они пройдут судебно-медицинские экспертизы для установления степени вреда здоровью. Сотрудники СКР опрашивают очевидцев, жильцов домов, сотрудников управляющей компании. Расследование уголовного дела продолжается.