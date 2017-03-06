Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
Ле Пен ответила на слова журналиста, назвавшего Путина «убийцей»
Необычные роды звездных мам: пять историй
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
12 идей для организации гардеробной
"Минута славы": Литвинова предложила инвалиду пристегнуть ногу
Видео кортежа Путина бурно обсудили в соцсетях
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Новое оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
13:13 (мск), источник: Volga News

В Самарской области поймали гражданина Киргизии, подозреваемого в намерении воевать за ИГИЛ

Правоохранители задержали в Самарской области иностранца, подозреваемого в попытке отправиться воевать за террористов.

22-летний гражданин Киргизии в поле зрения самарских оперативников попал довольно давно. За ним внимательно следили, а мужчина неоднократно публично одобрял деятельность ИГИЛ и готовился к выезду на территорию Сирии, чтобы воевать на стороне террористической организации.
Однако осуществить свои планы парню не удалось: его задержали силовики.

4 марта в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по факту попытки принять участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ. Статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Так как молодой человек является нелегальным мигрантом, вероятнее всего, он арестован.

ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Проект стратегии развития региона до 2030 г. рекомендован к принятию
В Анкаре арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
Песков прокомментировал отмену приговора Чудновец
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
«Тотальный диктант» напишут в пути пассажиры 10 авиарейсов
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь