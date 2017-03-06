В Самарской области поймали гражданина Киргизии, подозреваемого в намерении воевать за ИГИЛ
Правоохранители задержали в Самарской области иностранца, подозреваемого в попытке отправиться воевать за террористов.
Правоохранители задержали в Самарской области иностранца, подозреваемого в попытке отправиться воевать за террористов.
22-летний гражданин Киргизии в поле зрения самарских оперативников попал довольно давно. За ним внимательно следили, а мужчина неоднократно публично одобрял деятельность ИГИЛ и готовился к выезду на территорию Сирии, чтобы воевать на стороне террористической организации.
Однако осуществить свои планы парню не удалось: его задержали силовики.
4 марта в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по факту попытки принять участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ. Статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.
Так как молодой человек является нелегальным мигрантом, вероятнее всего, он арестован.
ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация.