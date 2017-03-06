В Отрадном «КамАЗ» с краном занесло на «ГАЗель»: один водитель получил травмы
В воскресенье, 5 марта, в 8:30 в Отрадном на территории Промзоны № 2 столкнулись «КамАЗ» и грузовая «ГАЗель», сообщает
В воскресенье, 5 марта, в 8:30 в Отрадном на территории Промзоны № 2 столкнулись «КамАЗ» и грузовая «ГАЗель», сообщает
По данным ГИБДД, водитель автомобиля «КамАЗ» с
В результате ДТП пострадал 31-летний водитель «ГАЗели». Он получил травмы, с которыми его доставили в ближайшую больницу.
По факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.