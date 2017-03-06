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13:12 (мск), источник: Pro Город Самара

В Отрадном «КамАЗ» с краном занесло на «ГАЗель»: один водитель получил травмы

В воскресенье, 5 марта, в 8:30 в Отрадном на территории Промзоны № 2 столкнулись «КамАЗ» и грузовая «ГАЗель», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «КамАЗ» с краном-манипулятором двигался со стороны улицы Гайдара в направлении газоперерабатывающего завода. В пути следования автомобилист не выбрал безопасную скорость и потерял управление, из-за чего машину занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «ГАЗелью».

В результате ДТП пострадал 31-летний водитель «ГАЗели». Он получил травмы, с которыми его доставили в ближайшую больницу.

По факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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