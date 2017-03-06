В Отрадном «КамАЗ» с краном занесло на «ГАЗель»: один водитель получил травмы

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «КамАЗ» с краном-манипулятором двигался со стороны улицы Гайдара в направлении газоперерабатывающего завода. В пути следования автомобилист не выбрал безопасную скорость и потерял управление, из-за чего машину занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «ГАЗелью».

В результате ДТП пострадал 31-летний водитель «ГАЗели». Он получил травмы, с которыми его доставили в ближайшую больницу.

По факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.