СК проверяет обстоятельства смерти женщины в роддоме под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирской области проводят проверку в связи со смертью 20-летней жительницы Бердска, которая четыре месяца находилась в коме после операции кесарево сечение, сообщили в пресс-службе Следственного управления (СУ) СК России по региону.

«6 марта в следственные органы СУ СК РФ по Новосибирской области обратился житель города Бердска с заявлением о проверке обстоятельств смерти его супруги после проведенной операции кесарево сечение в родильном доме ЦГБ Бердска. По данному заявлению следственным отделом по городу Бердск СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 20-летней роженице после проведенной родоразрешающей операции (кесарево сечение) врачи планово ввели лекарственный препарат, вызвавший сильнейшую аллергическую реакцию, после чего у девушки возникли анафилактический шок и остановка сердца. После четырех месяцев, проведенных в коме, девушка скончалась в реанимации Новосибирской областной клинической больницы.