Тело пропавшего 38-летнего мужчины найдено на пустыре в Волгограде

Тело мужчины обнаружено волонтерами содружества «ВолгоСпас-ППД» неподалеку от Больничного комплекса, расположенного на Семи ветрах в Дзержинском районе, на пустыре. Об этом ВДТВ сообщила организатор поисков Лариса Селянинова.

— К сожалению, мужчина найден мертвым. Однако могу сказать, что смерть его, скорее всего, с криминалом никак не связана. Точную причину можно будет назвать по итогам судемно-медицинской экспертизы, — сообщила Лариса.

Напомним, что накануне в ходе поисков другого пропавшего мужчины в пойме реки Царицы волонтерами были найдены скелетированные останки неизвестного человека.