Тело пропавшего 38-летнего мужчины найдено на пустыре в Волгограде
Ушедший из дома в Дзержинском районе Волгограда 29 января 2017 года и без вести пропавший Виктор Аристакесов 1978 года рождения найден в минувшие выходные мертвым.
Ушедший из дома в Дзержинском районе Волгограда 29 января 2017 года и без вести пропавший Виктор Аристакесов 1978 года рождения найден в минувшие выходные мертвым.
Тело мужчины обнаружено волонтерами содружества «ВолгоСпас-ППД» неподалеку от Больничного комплекса, расположенного на Семи ветрах в Дзержинском районе, на пустыре. Об этом ВДТВ сообщила организатор поисков Лариса Селянинова.
— К сожалению, мужчина найден мертвым. Однако могу сказать, что смерть его, скорее всего, с криминалом никак не связана. Точную причину можно будет назвать по итогам
Напомним, что накануне в ходе поисков другого пропавшего мужчины в пойме реки Царицы волонтерами были найдены скелетированные останки неизвестного человека.