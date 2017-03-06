На Левом берегу в припаркованной машине нашли тело молодого человека

Как пояснили в Следственном комитете, личность погибшего 19-летнего парня установлена, в настоящее время следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. По данным ведомства, первичный осмотр не выявил на теле молодого человека следов насильственной смерти. Тем не менее, точная причина гибели парня станет известна только по результатам экспертизы.

— В настоящее время по факту обнаружения тела проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.