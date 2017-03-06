В Нижнем Новгороде ограблен офис микрозаймов

Нападение на офис микрозаймов произошло в минувшие выходные в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом корреспонденту NewsNN сообщил источник.

В вечернее время в офис фирмы «РосДеньги» на улице Куйбышева ворвался неизвестный злоумышленник и начал угрожать кассиру. В итоге добычей «налетичка», по предварительным данным, стали около 15 тыс. рублей. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Именно они сейчас занимаются поисками нападавшего.