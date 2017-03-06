Начальник подразделения МВД задержан за получение взятки в Новошахтинске

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, установлено, что полицейский получил 100 тысяч рублей за прекращение уголовного преследования в отношении подозреваемого в мошенничестве.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

«Проводится служебная проверка, в ходе которой будет решен вопрос об увольнении сотрудника полиции из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.