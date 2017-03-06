На Кубани под колесами поезда погибла школьница

Трагедия произошла 5 марта на перегоне Гирей — Гулькевичи, где под грузовой поезд № 2242 попала 15-летняя жительница Гулькевичей.

По версии следствия, девушка шла вдоль железнодорожного полотна, спиной к движущемуся пассажирскому поезду. Машинист поезда, увидев ее на железнодорожных путях, незамедлительно подал сигнал и применил экстренное торможение. Однако девушка не прореагировала на сигнал, а расстояние оказалось недостаточным, чтобы состав успел затормозить. В результате поезд сбил девушку, она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.