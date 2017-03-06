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13:54 (мск), источник: РИА Новости

Под Воронежем взяли под стражу отца девочки, тело которой нашли в реке

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве ребенка отца пропавшей в Воронежской области полуторагодовалой девочки, тело которой было обнаружено в реке, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель регионального управления СК РФ.

Жительница села Красноселовка Петропавловского района Воронежской области обратилась 1 марта в полицию с просьбой разыскать ее бывшего мужа, который ушел из дома с их полуторогодовалой дочерью. По данным полиции, около 20 часов того же дня 30-летний мужчина был задержан стражами порядка в селе Старая Меловая. Девочки с ним не было.

Второго марта в 14.10 мск тело ребенка было обнаружено полицейскими в реке Толучеевка. По факту случившегося следствие возбудило дело по статье «убийство малолетнего», санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. В гибели девочки подозревается ее отец.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение пока не предъявлено, планируется это сделать в ближайшее время, — сказал собеседник агентства.

Мотивы убийства ребенка следствие пока не раскрывает.

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