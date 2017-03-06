Экскаватор провалился под лёд городского пруда в Сатке

Сотрудникам златоустовского спасотряда пришлось воспользоваться водолазным снаряжением, чтобы вытащить на сушу экскаватор, провалившийся под лёд городского пруда в Сатке, сообщают в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

ЧП на водоёме зафиксировали около 10 часов 3 марта. Спасатели помогли обвязать ушедшую под лёд машину металлическими стропами, чтобы её можно было вытащить на берег. Водитель спецтехники не пострадал.

Добавим, что в минувшие выходные сотрудники областной ПСС также выезжали на помощь сбитому поездом мужчине, который в результате инцидента лишился части ноги.