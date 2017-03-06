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13:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Количество погибших на дорогах края увеличилось на 87,2%

Начальник краевого ГИБДД Олег Чуркин озвучил итоги работы автоинспекции за два месяца текущего года.

Количество ДТП за этот период оказалось несколько меньше, чем в прошлом году (снижение на 6,4%), всего было зафиксировано 457 происшествий.

При этом в ДТП погибло 73 человека, это существенно больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (рост на 87%).

По словам Олега Чуркина, с 20 января количество патрулей ДПС было увеличено на 25%. За два месяца сотрудниками ГИБДД было выдано 3729 предписаний дорожного надзора, их количество возросло на 32%. Из них 100 предписаний были выданы юридическим лицам.

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