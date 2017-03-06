Количество погибших на дорогах края увеличилось на 87,2%
Начальник краевого ГИБДД Олег Чуркин озвучил итоги работы автоинспекции за два месяца текущего года.
Начальник краевого ГИБДД Олег Чуркин озвучил итоги работы автоинспекции за два месяца текущего года.
Количество ДТП за этот период оказалось несколько меньше, чем в прошлом году (снижение на 6,4%), всего было зафиксировано 457 происшествий.
При этом в ДТП погибло 73 человека, это существенно больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (рост на 87%).
По словам Олега Чуркина, с 20 января количество патрулей ДПС было увеличено на 25%. За два месяца сотрудниками ГИБДД было выдано 3729 предписаний дорожного надзора, их количество возросло на 32%. Из них 100 предписаний были выданы юридическим лицам.