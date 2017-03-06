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13:50 (мск), источник: СуперОмск

Опубликовано видео страшной аварии на Космическом проспекте

На записи видно, как мать и дочь попадают под колеса автомобиля.

«СуперОмск» публикует видеозапись, на которой запечатлен момент аварии с участием двух женщин, сбитых водителем ВАЗ-2107 на Космическом проспекте в Омске.

Напомним, громкое ДТП произошло в пятницу, 3 марта, на Космическом проспекте в 7:50. Пешеходов сбили, когда они переходили дорогу в неположенном месте. Водитель с места происшествия скрылся. Его нашли в тот же вечер, им оказался 30-летний парень, он управлял автомобилем ВАЗ-21074. Мотивы, побудившие омича к побегу, пока неизвестны. Возбуждено административное делопроизводство за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

На видеозаписи отчетливо видно, что водитель летел по дороге с огромной скоростью, а после аварии даже не подумал ее снизить и продолжил движение.

На данный момент 41-летняя омичка находится в коме, 16-летняя девушка пострадала меньше, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Водитель же получил ранения осколками лобового стекла. Сейчас он задержан, а омская полиция выражает благодарность свидетелям ДТП за помощь в установлении его личности.

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