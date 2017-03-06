В Приангарье полицейский отказался от взятки в 300 тысяч рублей — МВД

В Иркутской области полицейский отказался от крупной взятки, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ранее в Тайшетском районе было возбуждено уголовное дело по факту нелегальной рубки. Устанавливая вероятные места сбыта древесины, добытой противоправным путем, сыщики вышли на один из пунктов ее приема и отгрузки в поселке Новобирюсинск. Во время обыска на территории пункта стражи порядка нашли погрузчик, кран, а также другую спецтехнику без каких-либо документов, подтверждающих законность ее происхождения.

После директор пункта, 64-летний бизнесмен, чтобы уберечь предприятие от крупных штрафов, предложил одному из оперативников взятку в 300 тысяч рублей. Правоохранитель предупредил о незаконности этих действий. Однако предприниматель не остановился. Его задержали после передачи денег.