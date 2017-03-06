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14:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Авария на «встречке» перекрыла движение в Первомайском районе: есть пострадавшие

Днем 6 марта на перекрестке улиц Одоевского и Вересаева в Первомайском районе столкнулись Mitsibishi Mirage и Toyota Platz — врачи увезли водителей на «скорой», информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Источник: Вести - Новосибирск

Авария на «встречке» перекрыла движение в Первомайском районе, есть пострадавшие, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Авария произошла в 14 часов дня 6 марта на перекрестке улиц Одоевского и Вересаева в Первомайском районе.

Водитель Toyota Platz двигался по улице Одоевского со стороны улицы Твардовского в сторону Старого шоссе, Mitsibishi Mirage — во встечном направлении. На перекрестке Mitsibishi занесло и выбросило на встречную полосу, где в него врезалась Toyota.
«В результате аварии пострадали оба водителя. Водитель Mitsibishi сильно повредил голову, в результате чего потерял много крови, а водитель Toyota получила переломы руки и ноги, а также ушиб грудной клетки», — говорится в сообщении.

Сработавшие подушки безопасности не уберегли водителей от травм. Обоих пострадавших увезла «скорая помощь». На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели.

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