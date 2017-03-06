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14:44 (мск), источник: Sputnik.by

Умерла одна из пострадавших при взрыве на Скидельском комбинате

Все затраты на погребение взял на себя комбинат — оплатили покупку венков, гроба, креста, услуги похоронной службы, транспорта, церковную службу и поминальный стол.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Церемония прощания с умершей сотрудницей Скидельского сахарного комбината, которая получила сильные ожоги в при взрыве на предприятии, прошла в Скиделе в понедельник.

Женщина находилась на лечении в гродненской больнице и умерла в ночь с пятницы на субботу.

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Как рассказал Sputnik заместитель профсоюзного комитета Скидельского сахарного комбината Александр Познанский, Татьяна Слуцкая жила в Скиделе, отработала на комбинате 24 года. Во время взрыва она получила самые тяжелые ожоги — около 70% поверхности тела. У нее остались муж и двое детей 20 и 24 лет. Супруг погибшей также трудится на сахарном комбинате.

Похороны погибшей женщины прошли в понедельник в Скиделе. Похоронная процессия специально приехала к проходной завода, где собрались почти сотрудники предприятия. Прощальную речь сказало руководство сахарного комбината.

Как подчеркнул собеседник Sputnik, все затраты на погребение взял на себя комбинат — оплатили покупку венков, гроба, креста, услуги похоронной службы, транспорта, церковную службу и поминальный стол.

Состояние остальных пострадавших от взрыва сотрудниц остается тяжелым: в реанимации гродненской больницы скорой помощи находится еще одна женщина, еще трое — в ожоговом центре в Минске.

Взрыв на сахарном комбинате в Скиделе произошел ночью 25 февраля, в здании комбината взорвалась пылевоздушная смесь, обширные ожоги получили пять работниц предприятия. По факту инцидента на Скидельском сахарном комбинате управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

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