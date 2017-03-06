Поезд покалечил мужчину в районе Златоуста

В Златоусте (Челябинская область) мужчину сбил поезд — потерпевший лишился стопы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В ночь с субботы на воскресенье сотрудники Златоустовского спасотряда оказывали содействие скорой помощи в транспортировке мужчины, сбитого поездом на 1 794 км железной дороги.

С помощью снегохода и носилок спасатели транспортировали пострадавшего до кареты скорой помощи. У 33-летнего мужчины оказалась ампутирована стопа.