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15:39 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Житель Семеновского района обвиняется в убийстве гражданской жены

Мужчина задержан за убийство супруги во время ссоры.

Житель Семеновского района обвиняется в убийстве гражданской жены во время ссоры, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 марта во время семейного скандала из-за ревности нетрезвый обвиняемый ударил ножом в живот супруге. 48-летняя женщина скончалась на месте.

Злоумышленник свою вину признал, сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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