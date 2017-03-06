Житель Семеновского района обвиняется в убийстве гражданской жены
Мужчина задержан за убийство супруги во время ссоры.
Мужчина задержан за убийство супруги во время ссоры.
Житель Семеновского района обвиняется в убийстве гражданской жены во время ссоры, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.
По версии следствия, в ночь со 2 на 3 марта во время семейного скандала
Злоумышленник свою вину признал, сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.