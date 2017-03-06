Под Волгоградом пресекли работу интернет-магазина по продаже наркотиков

«Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД РФ по Волгоградской области задержаны участники организованной группы… подозреваемые в сбыте синтетических наркотиков в крупном и особо крупном размерах на территории Волгоградской, Воронежской и Саратовской областей… Всего было задержано семь предполагаемых участников организованной группы… изъято более 14 килограммов синтетических наркотических средств и реагентов, а также средства связи, компьютерная техника», — сказала Волк.

По данным МВД, изъятая партия наркотиков эквивалентна 100 тысячам разовых доз.