Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Имя влияет на внешность и поведение
В Киеве ответили на угрозу ДНР и ЛНР уйти на российский рынок
Дочка МакSим стала копией мамы
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Владимира Путина вызвало шквал обсуждений в Сети
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Фанаты критикуют округлившуюся фигуру Волочковой - СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
15:16 (мск), источник: РИА Новости

Под Волгоградом пресекли работу интернет-магазина по продаже наркотиков

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков пресечена в Волгоградской области, задержаны семь человек, изъято более 14 килограммов «синтетики», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД РФ по Волгоградской области задержаны участники организованной группы… подозреваемые в сбыте синтетических наркотиков в крупном и особо крупном размерах на территории Волгоградской, Воронежской и Саратовской областей… Всего было задержано семь предполагаемых участников организованной группы… изъято более 14 килограммов синтетических наркотических средств и реагентов, а также средства связи, компьютерная техника», — сказала Волк.

По данным МВД, изъятая партия наркотиков эквивалентна 100 тысячам разовых доз.

Отмечается, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, решением суда они заключены под стражу. Кроме того, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления других членов преступной группы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Волгограде три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
Кремль переадресовал Минобороны вопрос о погибшем военном
В Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
«Тотальный диктант» напишут в пути пассажиры 10 авиарейсов
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Эксперты: новое жилье станет доступно большинству граждан
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь