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15:33 (мск), источник: 112.ua

Ситуация в Авдеевке катастрофическая, — нардеп

Из-за уменьшения количества работы на Авдеевском коксохиме сотрудников отправляют в отпуск.

Источник: 112.ua

Народный депутат от БПП Дмитрий Лубинец заявил, что ситуация в Авдеевке катастрофическая, а предприятия находятся на грани закрытия. Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

«Ситуация катастрофическая, предприятия на грани закрытия. Как только закрываются предприятия, Авдеевка автоматически без теплообеспечения, без света, потеря работы даже не на первом месте», — заявил он.

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Лубинец сообщил также, что депутаты сегодня посетят два пункта блокировки.

«Это личное желание народных депутатов (приехать в Авдеевку, — ред.). Из 4 народных депутатов 2 мажоритарщика и 2 из списков. У нас сегодня предусмотрено посещение двух пунктов блокировки. В спокойном диалоге нужно все обсудить и найти компромисс», — сказал он.

Как сообщает корреспондент «112 Украина», часть работников Авдеевского коксохимического завода уже отправили в отпуск, так как на заводе стало меньше работы.

«Выступили некоторые народные депутаты, также здесь был руководитель местной ВЦА, также руководитель местного коксохимического завода. Все они говорят, что блокада железнодорожных путей негативно сказывается на жизни Авдеевки. Уже некоторых людей (работников завода, — ред.) попросили уйти в отпуск, потому что на заводе стало меньше работы. Руководитель завода сказал, что если блокада не прекратится, то большую часть людей с завода придется отпустить в отпуск», — передает корреспондент.

Также, по словам корреспондента, на митинг против торговой блокады Донбасса пришли и те, кто ее поддерживает. Между ними и участниками митинга вспыхнули конфликты.

«Также здесь были некоторые люди, которые за блокаду. Их было меньше, однако они выдвигали версию, что нельзя торговать с теми, кто убивает наших солдат и надо блокировать железнодорожные пути. Отмечу, что после проведения акции между этими людьми вспыхнули небольшие дискуссии, — противники, а также сторонники блокады общались, но все закончилось спокойно, сейчас они разошлись», — сообщил он.

Напомним, что сегодня в Авдеевке прошел митинг против торговой блокады.

В Украине из-за торговой блокады Донбасса с 17 февраля введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц.

Блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.

Напомним, 2 марта Кабинет министров Украины в ходе заседания утвердил порядок ввоза товаров в зону АТО и вывоза из нее.

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