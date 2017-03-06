Двое обвиняемых в убийстве молодой пары в Минске приговорены к пожизненному заключению

Убийство молодой пары на ул. Алибегова произошло в декабре 2015 года. 27-летняя минчанка не смирилась с тем, что мужчина, с которым она ранее проживала, поддерживает близкие отношения с другой. Женщина наняла человека для похищения соперницы. Однако у согласившегося помочь мужчины это не получилось. Тогда женщина обратилась за помощью к своему 44-летнему соседу и его 23-летнему товарищу. Заплатив им, она попросила избить девушку.

Мужчины отошли от ранее оговоренного плана, убив потерпевшую и ее сожителя. После этого забрали из квартиры жертв деньги, личные вещи и скрылись. Установить местонахождение и задержать исполнителей и заказчицу удалось в течение суток. В ходе расследования двойного убийства правоохранители установили, что за несколько дней до него обвиняемые совершили разбойное нападение в Минском районе и убили 59-летнего мужчину, оказавшего им активное сопротивление.