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14:38 (мск), источник: БЕЛТА

Двое обвиняемых в убийстве молодой пары в Минске приговорены к пожизненному заключению

Убийство молодой пары на ул. Алибегова произошло в декабре 2015 года. 27-летняя минчанка не смирилась с тем, что мужчина, с которым она ранее проживала, поддерживает близкие отношения с другой.

Источник: БЕЛТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое обвиняемых в убийстве молодой пары в Минске приговорены к пожизненному заключению, передает корреспондент БЕЛТА из зала Минского городского суда.

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Убийство молодой пары на ул. Алибегова произошло в декабре 2015 года. 27-летняя минчанка не смирилась с тем, что мужчина, с которым она ранее проживала, поддерживает близкие отношения с другой. Женщина наняла человека для похищения соперницы. Однако у согласившегося помочь мужчины это не получилось. Тогда женщина обратилась за помощью к своему 44-летнему соседу и его 23-летнему товарищу. Заплатив им, она попросила избить девушку.

Мужчины отошли от ранее оговоренного плана, убив потерпевшую и ее сожителя. После этого забрали из квартиры жертв деньги, личные вещи и скрылись. Установить местонахождение и задержать исполнителей и заказчицу удалось в течение суток. В ходе расследования двойного убийства правоохранители установили, что за несколько дней до него обвиняемые совершили разбойное нападение в Минском районе и убили 59-летнего мужчину, оказавшего им активное сопротивление.

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