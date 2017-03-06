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14:40 (мск), источник: Uralpress.ru

Женщину, слетевшую на «Шкоде» с моста, оперируют. Она не беременна

Женщина, слетевшая сегодня на автомобиле с моста в Челябинске, оказалась не беременной. Об это агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в пресс-службе гораздрава.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, сегодня в полдень на улице Труда автомобиль «Шкода Фабия» вылетел с моста на трамвайные пути. За рулем автомобиля находилась 33-летняя женщина. По словам очевидцев, она была беременна. Пострадавшую с места происшествия увезла карета скорой помощи.

«Сейчас женщина находится в горбольнице № 8 Челябинска. Она поступила с многочисленными травмами. В настоящий момент ее еще оперируют», — пояснили в пресс-службе горздрава.

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