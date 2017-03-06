Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Имя влияет на внешность и поведение
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Владимира Путина вызвало шквал обсуждений в Сети
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Фанаты критикуют округлившуюся фигуру Волочковой - СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
15:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В ДТП с маршруткой на Северном мосту в Воронеже пострадали 2 пассажира

Автобус врезался в «КАМАЗ».

Маршрутный «ПАЗ» врезался в «КАМАЗ» на Северном мосту в 10:50 понедельника, 6 марта. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе-112». В ДТП пострадали 83-летняя женщина и 47-летний мужчина, ехавшие в автобусе, уточнили в городском батальоне ДПС. Авария спровоцировала небольшую пробку по направлению к Левому берегу.

По данным автоинспекции, 30-летний водитель маршрутки ехал по среднему ряду в сторону Ленинского проспекта. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «КАМАЗ», за рулем которого находился 48-летний житель области. Оба водителя не пострадали, двум пассажирам потребовалась помощь медиков.

Правоохранители выясняют обстоятельства и подробности аварии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронеж. Улицы победителей. Михаил Калашников
Кремль переадресовал Минобороны вопрос о погибшем военном
В Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
«Тотальный диктант» напишут в пути пассажиры 10 авиарейсов
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь