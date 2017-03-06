В ДТП с маршруткой на Северном мосту в Воронеже пострадали 2 пассажира

Маршрутный «ПАЗ» врезался в «КАМАЗ» на Северном мосту в 10:50 понедельника, 6 марта. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе-112». В ДТП пострадали 83-летняя женщина и 47-летний мужчина, ехавшие в автобусе, уточнили в городском батальоне ДПС. Авария спровоцировала небольшую пробку по направлению к Левому берегу.

По данным автоинспекции, 30-летний водитель маршрутки ехал по среднему ряду в сторону Ленинского проспекта. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «КАМАЗ», за рулем которого находился 48-летний житель области. Оба водителя не пострадали, двум пассажирам потребовалась помощь медиков.

Правоохранители выясняют обстоятельства и подробности аварии.