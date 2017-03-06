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15:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

В детсаду в Прикамье дети чуть не пострадали из-за рухнувшего с крыши снега

Прокуратура наказала руководство дошкольного учреждения.

Прокуратура проверила детский сад № 5 в Берёзовском районе Прикамья.

Поводом стало то, что днём 16 февраля с крыши здания корпуса № 2 сошёл снег. К счастью, никто не пострадал. Однако прокуратура выяснила, что причиной стало то, что кровлю корпуса давно не очищали от снега и наледи. По итогам проверки руководителю детского сада вынесли предостережение. По мнению правоохранительных органов, имело место нарушение прав детей на безопасное нахождение в образовательном учреждении.

После этого администрация детского сада установила на кровле здания снегозадержатели.

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