В детсаду в Прикамье дети чуть не пострадали из-за рухнувшего с крыши снега

Прокуратура проверила детский сад № 5 в Берёзовском районе Прикамья.

Поводом стало то, что днём 16 февраля с крыши здания корпуса № 2 сошёл снег. К счастью, никто не пострадал. Однако прокуратура выяснила, что причиной стало то, что кровлю корпуса давно не очищали от снега и наледи. По итогам проверки руководителю детского сада вынесли предостережение. По мнению правоохранительных органов, имело место нарушение прав детей на безопасное нахождение в образовательном учреждении.

После этого администрация детского сада установила на кровле здания снегозадержатели.