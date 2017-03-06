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15:33 (мск), источник: СуперОмск

В Омске возбуждено второе уголовное дело против Менькова

Вячеслава Менькова заподозрили в неправомерных действиях при банкротстве.

По данным полиции, в ходе банкротства Вячеслав Меньков создавал фиктивную задолженность перед третьими лицами. В итоге реальные кредиторы пострадали на общую сумму более 29 миллионов рублей. В числе пострадавших оказался один банк.

По данным пресс-службы прокуратуры Омской области, 26 января полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако это решение прокуратура отменила. По признакам неправомерных действий при банкротстве наконец было возбуждено уголовное дело.

Ранее бизнесмена обвиняли в даче взятке судебному приставу — его приговорили к 600 тысяч рублей штрафа. Вячеслав Меньков известен тем, что был арендатором буфета в Концертном зале.

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