В Омске возбуждено второе уголовное дело против Менькова
Вячеслава Менькова заподозрили в неправомерных действиях при банкротстве.
Вячеслава Менькова заподозрили в неправомерных действиях при банкротстве.
По данным полиции, в ходе банкротства Вячеслав Меньков создавал фиктивную задолженность перед третьими лицами. В итоге реальные кредиторы пострадали на общую сумму более 29 миллионов рублей. В числе пострадавших оказался один банк.
По данным
Ранее бизнесмена обвиняли в даче взятке судебному приставу — его приговорили к 600 тысяч рублей штрафа. Вячеслав Меньков известен тем, что был арендатором буфета в Концертном зале.